Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.15 Prozent leichter bei 4’506.38 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0.033 Prozent leichter bei 4’511.71 Punkten, nach 4’513.19 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4’515.34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’497.76 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.466 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 4’521.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’377.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’001.64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10.13 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4’584.77 Punkten. Bei 4’010.21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Glencore (+ 0.97 Prozent auf 4.58 GBP), HSBC (+ 0.74 Prozent auf 6.92 GBP), Roche (+ 0.56 Prozent auf 249.30 CHF), Zurich Insurance (+ 0.48 Prozent auf 481.90 CHF) und Novartis (+ 0.46 Prozent auf 93.58 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil LOréal (-1.47 Prozent auf 433.25 EUR), AstraZeneca (-1.24 Prozent auf 122.62 GBP), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0.87 Prozent auf 704.00 EUR), Schneider Electric (-0.76 Prozent auf 225.80 EUR) und Sanofi (-0.67 Prozent auf 87.87 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Enel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 8’813’667 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 580.051 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9.77 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch