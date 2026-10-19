Schwacher Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Um 15:41 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.99 Prozent auf 5’350.49 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.233 Prozent auf 5’391.67 Punkte an der Kurstafel, nach 5’404.24 Punkten am Vortag.

Bei 5’391.67 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’339.11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’308.86 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 5’385.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4’741.85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.93 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1.03 Prozent auf 6.20 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.39 Prozent auf 39.54 GBP), RELX (+ 0.14 Prozent auf 29.18 GBP), Zurich Insurance (+ 0.13 Prozent auf 614.20 CHF) und Roche (+ 0.11 Prozent auf 379.60 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Barclays (-3.36 Prozent auf 4.18 GBP), Rheinmetall (-2.79 Prozent auf 1’059.80 EUR), Airbus SE (-2.62 Prozent auf 193.70 EUR), Siemens (-2.46 Prozent auf 264.00 EUR) und HSBC (-2.06 Prozent auf 13.99 GBP) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 13’998’527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 569.339 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch