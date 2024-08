Schwacher Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Um 15:40 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.27 Prozent auf 4’478.50 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.057 Prozent auf 4’488.27 Punkte an der Kurstafel, nach 4’490.84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4’459.22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’490.05 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0.574 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.07.2024, notierte der STOXX 50 bei 4’507.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’391.41 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, bei 4’015.64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9.45 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’584.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’010.21 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 2.33 Prozent auf 28.09 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.57 Prozent auf 28.85 GBP), AstraZeneca (+ 1.34 Prozent auf 125.34 GBP), Rio Tinto (+ 0.94 Prozent auf 50.73 GBP) und GSK (+ 0.86 Prozent auf 15.25 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil HSBC (-5.64 Prozent auf 6.64 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4.34 Prozent auf 39.46 EUR), UniCredit (-3.34 Prozent auf 36.73 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2.50 Prozent auf 136.52 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.42 Prozent auf 59.68 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 17’016’958 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 530.114 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

