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STOXX 50-Kursverlauf 31.08.2026 12:26:21

Schwacher Wochentag in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags

Schwacher Wochentag in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags

Der STOXX 50 verliert derzeit an Boden.

Enel
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Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.31 Prozent leichter bei 5’458.80 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.114 Prozent schwächer bei 5’469.80 Punkten, nach 5’476.04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’458.80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’474.13 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Wert von 5’454.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der STOXX 50 5’190.62 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, stand der STOXX 50 bei 4’554.67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.12 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 0.51 Prozent auf 85.00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.16 Prozent auf 6.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.04 Prozent auf 518.20 EUR), Zurich Insurance (+ 0.00 Prozent auf 593.80 CHF) und Enel (-0.05 Prozent auf 9.46 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-3.50 Prozent auf 144.46 EUR), Rheinmetall (-1.65 Prozent auf 1’135.60 EUR), SAP SE (-1.30 Prozent auf 188.84 EUR), Airbus SE (-1.13 Prozent auf 200.85 EUR) und Roche (-0.98 Prozent auf 355.20 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 735’190 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 575.969 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6.58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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