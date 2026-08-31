Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’393 0.0%  SPI 20’247 -0.1%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’399 -0.6%  Euro 0.9382 0.1%  EStoxx50 6’470 -0.2%  Gold 4’437 -0.4%  Bitcoin 63’152 0.8%  Dollar 0.8089 -0.1%  Öl 90.6 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Chinas Gold-Offensive: Folgen für Aktien von Zijin, Newmont & Barrick
Aktie im Blick: Tesla erhöht Preise für Cybertruck-Modelle
Cham Swiss Properties-Aktie gewinnt: Büroneubau Lindenpark in Baar vor Baustart voll vermietet
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
ETF Sparplan

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Euro STOXX 50-Performance im Fokus 31.08.2026 09:28:18

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Das macht der Euro STOXX 50 aktuell.

Siemens Energy
135.12 CHF -2.91%
Kaufen Verkaufen

Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0.14 Prozent auf 6’476.83 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.534 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.129 Prozent auf 6’477.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’485.67 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’478.84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’471.86 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag imJuli, dem 31.07.2026, den Wert von 6’358.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’050.54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’351.73 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10.71 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1.54 Prozent auf 23.14 EUR), BASF (+ 1.31 Prozent auf 53.21 EUR), Bayer (+ 0.41 Prozent auf 48.87 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0.36 Prozent auf 77.70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.31 Prozent auf 519.60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-4.42 Prozent auf 143.08 EUR), Airbus SE (-0.59 Prozent auf 201.95 EUR), Infineon (-0.58 Prozent auf 56.75 EUR), SAP SE (-0.56 Prozent auf 190.24 EUR) und Rheinmetall (-0.55 Prozent auf 1’148.20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 286’593 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 575.969 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
26.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
26.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
08:45 Logo WHS Arbeitsmarkt vor dem Showdown: Entscheidet diese Woche über die nächste Fed-Zinserhöhung?
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’002.05 19.33 SJYB2U
Short 15’292.87 13.90 SYBKYU
Short 15’855.37 8.99 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’393.36 31.08.2026 10:26:23
Long 13’823.83 19.98 SABE5U
Long 13’481.69 13.70 SGBWIU
Long 12’904.70 8.88 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Apple Debuts M6 And M5 Ultra Chips With Major AI Performance Gains
Chip-Giganten im Check: Darum setzt die Börse vor dem Herbst eher auf AMD als auf Intel

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.