Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0.14 Prozent auf 6’476.83 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.534 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.129 Prozent auf 6’477.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’485.67 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’478.84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’471.86 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag imJuli, dem 31.07.2026, den Wert von 6’358.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’050.54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’351.73 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10.71 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1.54 Prozent auf 23.14 EUR), BASF (+ 1.31 Prozent auf 53.21 EUR), Bayer (+ 0.41 Prozent auf 48.87 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0.36 Prozent auf 77.70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.31 Prozent auf 519.60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-4.42 Prozent auf 143.08 EUR), Airbus SE (-0.59 Prozent auf 201.95 EUR), Infineon (-0.58 Prozent auf 56.75 EUR), SAP SE (-0.56 Prozent auf 190.24 EUR) und Rheinmetall (-0.55 Prozent auf 1’148.20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 286’593 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 575.969 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch