Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
13.10.2026 17:58:15
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge
Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Dienstag im Minus.
Zum Handelsschluss verlor der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.57 Prozent auf 6’166.01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.299 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.166 Prozent auf 6’190.92 Punkte an der Kurstafel, nach 6’201.21 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’224.39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’164.69 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’325.13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’271.02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’568.19 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 2.56 Prozent auf 54.42 EUR), adidas (+ 2.44 Prozent auf 153.25 EUR), SAP SE (+ 1.45 Prozent auf 197.28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.08 Prozent auf 39.69 EUR) und Enel (+ 0.84 Prozent auf 8.99 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-2.53 Prozent auf 143.06 EUR), Infineon (-2.13 Prozent auf 56.00 EUR), Deutsche Bank (-1.49 Prozent auf 29.84 EUR), Airbus SE (-0.92 Prozent auf 186.42 EUR) und Rheinmetall (-0.91 Prozent auf 953.40 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8’509’733 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 617.285 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.22 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
17:58
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’166.01
|-0.57%
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: SMI schliesst fester -- DAX geht stabil aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.