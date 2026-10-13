Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Zum Handelsschluss verlor der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.57 Prozent auf 6’166.01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.299 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.166 Prozent auf 6’190.92 Punkte an der Kurstafel, nach 6’201.21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’224.39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’164.69 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’325.13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’271.02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’568.19 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 2.56 Prozent auf 54.42 EUR), adidas (+ 2.44 Prozent auf 153.25 EUR), SAP SE (+ 1.45 Prozent auf 197.28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.08 Prozent auf 39.69 EUR) und Enel (+ 0.84 Prozent auf 8.99 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-2.53 Prozent auf 143.06 EUR), Infineon (-2.13 Prozent auf 56.00 EUR), Deutsche Bank (-1.49 Prozent auf 29.84 EUR), Airbus SE (-0.92 Prozent auf 186.42 EUR) und Rheinmetall (-0.91 Prozent auf 953.40 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8’509’733 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 617.285 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.22 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch