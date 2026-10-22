Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Zum Handelsende tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.89 Prozent schwächer bei 6’090.36 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.278 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.248 Prozent tiefer bei 6’192.11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’207.52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’192.11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’084.11 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1.61 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 6’324.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’316.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’639.21 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.10 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3.21 Prozent auf 215.35 EUR), Deutsche Börse (+ 2.99 Prozent auf 317.20 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.67 Prozent auf 26.18 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.17 Prozent auf 41.52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.91 Prozent auf 556.60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-8.56 Prozent auf 122.20 EUR), Infineon (-6.04 Prozent auf 49.89 EUR), UniCredit (-4.30 Prozent auf 71.75 EUR), Siemens (-4.14 Prozent auf 255.70 EUR) und Intesa Sanpaolo (-3.78 Prozent auf 5.83 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’159’630 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 560.937 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 7.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7.54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch