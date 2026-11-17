Am Dienstag gab der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 2.00 Prozent auf 6’221.08 Punkte nach. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.502 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.397 Prozent auf 6’323.14 Punkte an der Kurstafel, nach 6’348.35 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’210.23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’323.14 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 6’204.23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6’530.45 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 5’640.94 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6.34 Prozent zu Buche. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0.44 Prozent auf 27.12 EUR), Eni (+ 0.17 Prozent auf 25.85 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.94 Prozent auf 6.23 EUR), Siemens (-1.01 Prozent auf 269.80 EUR) und Infineon (-1.13 Prozent auf 48.69 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-6.00 Prozent auf 30.94 EUR), SAP SE (-5.58 Prozent auf 201.50 EUR), Siemens Energy (-3.09 Prozent auf 125.00 EUR), BASF (-2.79 Prozent auf 52.24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.20 Prozent auf 39.54 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 10’455’762 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 515.998 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.00 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.44 Prozent.

Redaktion finanzen.ch