Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.52 Prozent schwächer bei 6’292.43 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.375 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.256 Prozent leichter bei 6’308.95 Punkten, nach 6’325.13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’283.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’308.95 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 6’539.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 6’187.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 5’390.71 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.56 Prozent. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 3.48 Prozent auf 183.42 EUR), Bayer (+ 2.20 Prozent auf 49.23 EUR), Rheinmetall (+ 2.16 Prozent auf 1’012.00 EUR), Deutsche Börse (+ 1.77 Prozent auf 281.20 EUR) und BMW (+ 1.59 Prozent auf 64.00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-5.99 Prozent auf 55.05 EUR), Siemens Energy (-4.24 Prozent auf 138.14 EUR), Siemens (-1.51 Prozent auf 260.65 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.89 Prozent auf 6.79 EUR) und Enel (-0.77 Prozent auf 8.92 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 353’815 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569.802 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch