TecDAX 1548840 / DE0007203275
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05.11.2026 09:28:21
Schwacher Handel: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels
Der TecDAX setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Um 09:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1.19 Prozent schwächer bei 4’087.81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 576.188 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.246 Prozent auf 4’126.68 Punkte an der Kurstafel, nach 4’136.87 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4’070.25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’129.64 Punkten lag.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0.217 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’070.35 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 3’946.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der TecDAX noch bei 3’561.97 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.79 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten verzeichnet.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 3.88 Prozent auf 3.00 EUR), Drägerwerk (+ 1.31 Prozent auf 108.00 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.07 Prozent auf 14.15 EUR), ATOSS Software (+ 0.97 Prozent auf 93.60 EUR) und SAP SE (+ 0.96 Prozent auf 216.35 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-8.39 Prozent auf 69.35 EUR), PVA TePla (-7.78 Prozent auf 27.72 EUR), Siltronic (-7.34 Prozent auf 53.05 EUR), Kontron (-6.22 Prozent auf 19.15 EUR) und HENSOLDT (-5.65 Prozent auf 76.84 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 882’521 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 233.307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.49 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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