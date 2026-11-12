TecDAX 1548840 / DE0007203275
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12.11.2026 15:58:13
Schwacher Handel: TecDAX gibt am Donnerstagnachmittag nach
Der TecDAX verbucht am vierten Tag der Woche Verluste.
Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.36 Prozent tiefer bei 4’093.53 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 574.270 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.339 Prozent fester bei 4’122.07 Punkten, nach 4’108.15 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’082.47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’122.99 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 2.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’993.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’067.62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’575.94 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Zählern.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 4.02 Prozent auf 14.49 EUR), SMA Solar (+ 3.36 Prozent auf 49.86 EUR), PVA TePla (+ 3.03 Prozent auf 27.18 EUR), freenet (+ 2.77 Prozent auf 24.46 EUR) und United Internet (+ 2.37 Prozent auf 25.06 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Ottobock (-16.28 Prozent auf 39.35 EUR), OHB SE (-8.09 Prozent auf 194.40 EUR), TeamViewer (-3.59 Prozent auf 4.83 EUR), HENSOLDT (-3.37 Prozent auf 79.80 EUR) und Sartorius vz (-3.29 Prozent auf 284.90 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’873’805 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237.032 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.30 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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