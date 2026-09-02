Schwacher Handel: TecDAX fällt am Mittwochnachmittag zurück

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.53 Prozent tiefer bei 4’003.45 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 572.448 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.256 Prozent auf 4’014.56 Punkte an der Kurstafel, nach 4’024.85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3’975.49 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’018.28 Zähler.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2.35 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3’827.49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’236.21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der TecDAX bei 3’634.34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.46 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 4.63 Prozent auf 3.30 EUR), QIAGEN (+ 2.46 Prozent auf 38.28 EUR), Siltronic (+ 1.39 Prozent auf 76.65 EUR), Infineon (+ 0.63 Prozent auf 55.89 EUR) und United Internet (+ 0.44 Prozent auf 27.14 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.18 Prozent auf 29.64 EUR), SMA Solar (-4.07 Prozent auf 55.35 EUR), TeamViewer (-3.69 Prozent auf 6.79 EUR), ATOSS Software (-3.33 Prozent auf 95.70 EUR) und Nordex (-2.50 Prozent auf 35.92 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’601’211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 220.337 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 7.08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch