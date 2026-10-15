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TecDAX aktuell 15.10.2026 15:58:41

Schwacher Handel: TecDAX fällt am Donnerstagnachmittag

Schwacher Handel: TecDAX fällt am Donnerstagnachmittag

Anleger in Frankfurt treten heute den Rückzug an.

Infineon
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Um 15:42 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 1.51 Prozent auf 3’936.22 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 563.757 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.388 Prozent fester bei 4’012.13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’996.61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’012.13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’916.33 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 1.08 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’976.62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’809.69 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 3’658.60 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.61 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3.16 Prozent auf 26.08 EUR), SAP SE (+ 1.73 Prozent auf 200.35 EUR), IONOS (+ 1.60 Prozent auf 34.30 EUR), freenet (+ 1.26 Prozent auf 22.58 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0.97 Prozent auf 40.46 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Drägerwerk (-15.95 Prozent auf 98.00 EUR), AIXTRON SE (-12.93 Prozent auf 30.90 EUR), Siltronic (-9.98 Prozent auf 64.05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8.87 Prozent auf 56.00 EUR) und PVA TePla (-8.56 Prozent auf 28.86 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’806’041 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227.701 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.88 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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