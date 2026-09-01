Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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01.09.2026 09:28:18
Schwacher Handel: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Das macht der TecDAX am zweiten Tag der Woche.
Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.33 Prozent auf 4’069.23 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 575.909 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.050 Prozent auf 4’084.71 Punkte an der Kurstafel, nach 4’082.68 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’088.24 Punkte, das Tagestief hingegen 4’062.03 Zähler.
TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’827.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der TecDAX auf 4’180.56 Punkte taxiert. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 3’739.20 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.28 Prozent aufwärts. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 2.74 Prozent auf 57.83 EUR), Drägerwerk (+ 1.96 Prozent auf 114.60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.86 Prozent auf 31.70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.37 Prozent auf 133.20 EUR) und Siltronic (+ 1.27 Prozent auf 80.00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SAP SE (-2.93 Prozent auf 185.30 EUR), HENSOLDT (-2.54 Prozent auf 83.52 EUR), Nemetschek SE (-2.35 Prozent auf 68.65 EUR), ATOSS Software (-1.38 Prozent auf 100.20 EUR) und IONOS (-1.25 Prozent auf 34.84 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 217’016 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 220.822 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die TeamViewer-Aktie hat mit 7.04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.37 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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