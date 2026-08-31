Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’352 -0.3%  SPI 20’196 -0.4%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’390 -0.7%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’473 -0.2%  Gold 4’460 0.1%  Bitcoin 63’401 1.2%  Dollar 0.8085 -0.1%  Öl 91.2 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Cham Swiss Properties-Aktie gewinnt: Büroneubau Lindenpark in Baar vor Baustart voll vermietet
Lufthansa-Aktie stabil: Condor-Chef Gerber erwartet weiter steigende Ticketpreise
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagmittag
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Suche...
ETF Sparplan

Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 31.08.2026 12:26:21

Schwacher Handel: TecDAX am Montagmittag schwächer

Schwacher Handel: TecDAX am Montagmittag schwächer

Der TecDAX gibt am Montag nach.

SAP
176.89 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

Am Montag geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.95 Prozent auf 4’080.42 Punkte nach unten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 575.699 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.477 Prozent leichter bei 4’099.75 Punkten, nach 4’119.39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4’080.42 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’103.54 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 3’827.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4’160.08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Wert von 3’703.58 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.59 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Drägerwerk (+ 1.27 Prozent auf 112.00 EUR), SMA Solar (+ 0.44 Prozent auf 57.50 EUR), Ottobock (+ 0.17 Prozent auf 60.20 EUR), JENOPTIK (+ 0.10 Prozent auf 40.18 EUR) und United Internet (-0.15 Prozent auf 27.12 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-3.05 Prozent auf 3.25 EUR), Sartorius vz (-2.25 Prozent auf 247.80 EUR), Kontron (-1.69 Prozent auf 22.12 EUR), AIXTRON SE (-1.50 Prozent auf 36.05 EUR) und QIAGEN (-1.38 Prozent auf 37.07 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 662’163 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 220.822 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.13 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ottobock

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ottobock

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
18.08.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
08:45 Logo WHS Arbeitsmarkt vor dem Showdown: Entscheidet diese Woche über die nächste Fed-Zinserhöhung?
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’969.65 19.59 SRQBMU
Short 15’266.60 13.98 SXB6GU
Short 15’855.37 8.86 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’349.29 31.08.2026 13:20:31
Long 13’790.57 19.73 S1BOXU
Long 13’481.69 13.91 STBJYU
Long 12’904.70 8.97 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Apple Debuts M6 And M5 Ultra Chips With Major AI Performance Gains

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
TecDAX 4’086.04 -0.81%