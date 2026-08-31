Schwacher Handel: TecDAX am Montagmittag schwächer

Am Montag geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.95 Prozent auf 4’080.42 Punkte nach unten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 575.699 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.477 Prozent leichter bei 4’099.75 Punkten, nach 4’119.39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4’080.42 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’103.54 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 3’827.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4’160.08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Wert von 3’703.58 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.59 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Drägerwerk (+ 1.27 Prozent auf 112.00 EUR), SMA Solar (+ 0.44 Prozent auf 57.50 EUR), Ottobock (+ 0.17 Prozent auf 60.20 EUR), JENOPTIK (+ 0.10 Prozent auf 40.18 EUR) und United Internet (-0.15 Prozent auf 27.12 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-3.05 Prozent auf 3.25 EUR), Sartorius vz (-2.25 Prozent auf 247.80 EUR), Kontron (-1.69 Prozent auf 22.12 EUR), AIXTRON SE (-1.50 Prozent auf 36.05 EUR) und QIAGEN (-1.38 Prozent auf 37.07 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 662’163 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 220.822 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.13 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch