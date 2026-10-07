HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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07.10.2026 12:26:17
Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochmittag schwächer
Der TecDAX notiert am dritten Tag der Woche im Minus.
Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1.25 Prozent leichter bei 4’048.01 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 567.057 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.602 Prozent leichter bei 4’074.56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’099.22 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4’080.93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’039.81 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1.06 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 4’055.52 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 07.07.2026, einen Wert von 3’832.85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’733.07 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.69 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. 3’322.31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 3.00 Prozent auf 12.38 EUR), IONOS (+ 1.73 Prozent auf 32.96 EUR), freenet (+ 1.25 Prozent auf 22.74 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.76 Prozent auf 26.61 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0.64 Prozent auf 31.36 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.74 Prozent auf 68.10 EUR), JENOPTIK (-5.69 Prozent auf 41.46 EUR), Infineon (-5.38 Prozent auf 61.20 EUR), Elmos Semiconductor (-3.59 Prozent auf 155.60 EUR) und HENSOLDT (-3.19 Prozent auf 76.38 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’106’451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213.573 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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