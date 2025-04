Schwacher Handel: TecDAX am Dienstagmittag schwächer

Am Dienstag geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.44 Prozent auf 3’397.81 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 588.460 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.256 Prozent auf 3’404.11 Punkte an der Kurstafel, nach 3’412.85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’368.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’404.66 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der TecDAX 3’751.43 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 22.01.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3’663.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3’216.95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 büsste der Index bereits um 1.13 Prozent ein. 3’905.01 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’010.36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 6.13 Prozent auf 6.79 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4.33 Prozent auf 59.05 EUR), Sartorius vz (+ 2.87 Prozent auf 215.00 EUR), IONOS (+ 1.60 Prozent auf 28.65 EUR) und CANCOM SE (+ 1.57 Prozent auf 25.85 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Formycon (-4.36 Prozent auf 21.95 EUR), SAP SE (-3.89 Prozent auf 217.20 EUR), Nemetschek SE (-2.06 Prozent auf 104.50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.04 Prozent auf 29.80 EUR) und Kontron (-1.73 Prozent auf 21.56 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’631’369 Aktien gehandelt. Mit 263.648 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Elmos Semiconductor-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

