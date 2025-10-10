Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
|
10.10.2025 12:26:42
Schwacher Handel: STOXX 50 verliert
Der STOXX 50 zeigt sich aktuell in Rot.
Um 12:08 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.21 Prozent tiefer bei 4’757.46 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.128 Prozent leichter bei 4’761.23 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’767.34 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4’752.45 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’770.63 Zähler.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0.142 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.09.2025, wies der STOXX 50 4’555.96 Punkte auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, bei 4’572.20 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 10.10.2024, einen Wert von 4’458.76 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9.65 Prozent. Bei 4’826.72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3’921.71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Diageo (+ 2.19 Prozent auf 18.31 GBP), Unilever (+ 1.56 Prozent auf 44.90 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.20 Prozent auf 88.49 GBP), Nestlé (+ 0.92 Prozent auf 75.67 CHF) und Enel (+ 0.56 Prozent auf 8.33 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rolls-Royce (-2.27 Prozent auf 11.29 GBP), Rheinmetall (-2.10 Prozent auf 1’864.00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.93 Prozent auf 27.51 GBP), HSBC (-0.90 Prozent auf 10.00 GBP) und Airbus SE (-0.81 Prozent auf 203.00 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6’769’840 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 330.159 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7.42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.81 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
12:26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verliert (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
|09.10.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Enel Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
Dividenden, Wachstum oder ETFs
Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.
💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
