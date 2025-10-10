Schwacher Handel: STOXX 50 verliert

Um 12:08 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.21 Prozent tiefer bei 4’757.46 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.128 Prozent leichter bei 4’761.23 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’767.34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4’752.45 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’770.63 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0.142 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.09.2025, wies der STOXX 50 4’555.96 Punkte auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, bei 4’572.20 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 10.10.2024, einen Wert von 4’458.76 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9.65 Prozent. Bei 4’826.72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3’921.71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Diageo (+ 2.19 Prozent auf 18.31 GBP), Unilever (+ 1.56 Prozent auf 44.90 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.20 Prozent auf 88.49 GBP), Nestlé (+ 0.92 Prozent auf 75.67 CHF) und Enel (+ 0.56 Prozent auf 8.33 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rolls-Royce (-2.27 Prozent auf 11.29 GBP), Rheinmetall (-2.10 Prozent auf 1’864.00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.93 Prozent auf 27.51 GBP), HSBC (-0.90 Prozent auf 10.00 GBP) und Airbus SE (-0.81 Prozent auf 203.00 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6’769’840 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 330.159 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7.42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.81 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

