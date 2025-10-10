Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'620 0.1%  SPI 17'395 0.0%  Dow 46'358 -0.5%  DAX 24'560 -0.2%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5'622 -0.1%  Gold 3'999 0.6%  Bitcoin 97'796 -0.4%  Dollar 0.8058 0.0%  Öl 64.4 -1.2% 
Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

Kursentwicklung 10.10.2025 12:26:42

Schwacher Handel: STOXX 50 verliert

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell in Rot.

Enel
7.62 CHF 0.04%
Um 12:08 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.21 Prozent tiefer bei 4’757.46 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.128 Prozent leichter bei 4’761.23 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’767.34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4’752.45 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’770.63 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0.142 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.09.2025, wies der STOXX 50 4’555.96 Punkte auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, bei 4’572.20 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 10.10.2024, einen Wert von 4’458.76 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9.65 Prozent. Bei 4’826.72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3’921.71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Diageo (+ 2.19 Prozent auf 18.31 GBP), Unilever (+ 1.56 Prozent auf 44.90 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.20 Prozent auf 88.49 GBP), Nestlé (+ 0.92 Prozent auf 75.67 CHF) und Enel (+ 0.56 Prozent auf 8.33 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rolls-Royce (-2.27 Prozent auf 11.29 GBP), Rheinmetall (-2.10 Prozent auf 1’864.00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.93 Prozent auf 27.51 GBP), HSBC (-0.90 Prozent auf 10.00 GBP) und Airbus SE (-0.81 Prozent auf 203.00 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6’769’840 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 330.159 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7.42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.81 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

Analysen zu Enel S.p.A.

09.10.25 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Enel Outperform Bernstein Research
03.09.25 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Enel Buy UBS AG
01.08.25 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
Meistgelesene Nachrichten

Ferrari-Aktie rutscht zweistellig ab: Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrenner - E-Auto-Ziel zurückgeschraubt
Idorsia-Aktie bricht ein: Platzierung von mehreren Millionen Aktien
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT fallen von Rekordhochs zurück: Diskussion um Drohnenabwehr im Fokus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tilray-Aktie hebt nach starken Quartalszahlen ab
Bundeswehr will wohl Milliardenauftrag vergeben - Das machen die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth steigt am Nachmittag stark
NVIDIA Aktie News: NVIDIA steigt am Abend
Alibaba-Aktie dennoch im Sinkflug: OpenAI-Konkurrenz von Ant
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagvormittag entwickeln

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
STOXX 50 4’757.31 -0.21%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}