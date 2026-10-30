Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.25 Prozent schwächer bei 5’397.46 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.268 Prozent auf 5’396.40 Punkte an der Kurstafel, nach 5’410.92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’382.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’412.23 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.61 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’323.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der STOXX 50 5’459.40 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’784.43 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.88 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 5.72 Prozent auf 137.98 GBP), RELX (+ 2.85 Prozent auf 29.98 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.98 Prozent auf 567.40 EUR), Nestlé (+ 1.85 Prozent auf 84.34 CHF) und SAP SE (+ 1.65 Prozent auf 212.35 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5.93 Prozent auf 128.20 EUR), Rolls-Royce (-3.25 Prozent auf 12.38 GBP), Barclays (-3.09 Prozent auf 4.19 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.60 Prozent auf 71.22 CHF) und Siemens (-2.41 Prozent auf 267.15 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 13’092’300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 579.977 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch