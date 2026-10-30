|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX-Handel im Blick
|
30.10.2026 15:58:14
Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste
Der STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus.
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.25 Prozent schwächer bei 5’397.46 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.268 Prozent auf 5’396.40 Punkte an der Kurstafel, nach 5’410.92 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’382.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’412.23 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.61 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’323.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der STOXX 50 5’459.40 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’784.43 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.88 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 5.72 Prozent auf 137.98 GBP), RELX (+ 2.85 Prozent auf 29.98 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.98 Prozent auf 567.40 EUR), Nestlé (+ 1.85 Prozent auf 84.34 CHF) und SAP SE (+ 1.65 Prozent auf 212.35 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5.93 Prozent auf 128.20 EUR), Rolls-Royce (-3.25 Prozent auf 12.38 GBP), Barclays (-3.09 Prozent auf 4.19 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.60 Prozent auf 71.22 CHF) und Siemens (-2.41 Prozent auf 267.15 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 13’092’300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 579.977 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
30.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Ölpreise und Raffineriemargen treiben: Ölkonzerns BP verdient deutlich mehr - Aktie fester (AWP)
|
30.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
29.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Europa: Am Mittag Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|30.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|30.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|30.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’392.17
|-0.35%
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.