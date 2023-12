Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer

Am Montag beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 4’018.87 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.249 Prozent schwächer bei 4’009.72 Punkten, nach 4’019.73 Punkten am Vortag.

Bei 4’023.29 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4’002.59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3’873.56 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2023, den Wert von 3’967.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, bei 3’805.46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 9.04 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4’089.95 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’658.90 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Roche (+ 2.80 Prozent auf 246.30 CHF), GSK (+ 1.35 Prozent auf 14.55 GBP), Nestlé (+ 1.03 Prozent auf 99.97 CHF), Unilever (+ 0.97 Prozent auf 38.17 GBP) und Novartis (+ 0.89 Prozent auf 86.14 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Glencore (-3.07 Prozent auf 4.44 GBP), Rio Tinto (-2.70 Prozent auf 54.48 GBP), BP (-1.35 Prozent auf 4.72 GBP), Bayer (-0.92 Prozent auf 30.83 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.91 Prozent auf 34.86 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24’573’873 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 418.005 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.68 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

