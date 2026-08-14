Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SPI aktuell
|
14.08.2026 17:58:20
Schwacher Handel: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
Der SPI gab zum Handelsende nach.
Am Freitag verlor der SPI via SIX letztendlich 0.50 Prozent auf 20’310.57 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.506 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.101 Prozent auf 20’433.91 Punkte an der Kurstafel, nach 20’413.39 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20’446.54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 20’256.31 Einheiten.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1.18 Prozent nach unten. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 20’036.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wurde der SPI mit 18’684.24 Punkten berechnet. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 16’698.66 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.34 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.
Tops und Flops im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell VZ (+ 7.74 Prozent auf 175.40 CHF), Feintool International (+ 7.73 Prozent auf 10.45 CHF), Leonteq (+ 7.42 Prozent auf 18.82 CHF), Komax (+ 6.93 Prozent auf 78.70 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6.83 Prozent auf 35.20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Idorsia (-5.96 Prozent auf 5.92 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5.36 Prozent auf 21.90 CHF), ASMALLWORLD (-4.76 Prozent auf 0.60 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4.02 Prozent auf 12.42 CHF) und ams-OSRAM (-3.32 Prozent auf 18.93 CHF).
Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’189’825 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 313.774 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder
Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)
|
14.08.26
|Schwacher Handel: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verliert am Freitagnachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt im Minus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Zürich: SPI zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)