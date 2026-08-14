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SPI aktuell 14.08.2026 17:58:20

Schwacher Handel: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Schwacher Handel: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Der SPI gab zum Handelsende nach.

Kuros
21.86 CHF -5.12%
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Am Freitag verlor der SPI via SIX letztendlich 0.50 Prozent auf 20’310.57 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.506 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.101 Prozent auf 20’433.91 Punkte an der Kurstafel, nach 20’413.39 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’446.54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 20’256.31 Einheiten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1.18 Prozent nach unten. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 20’036.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wurde der SPI mit 18’684.24 Punkten berechnet. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 16’698.66 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.34 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell VZ (+ 7.74 Prozent auf 175.40 CHF), Feintool International (+ 7.73 Prozent auf 10.45 CHF), Leonteq (+ 7.42 Prozent auf 18.82 CHF), Komax (+ 6.93 Prozent auf 78.70 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6.83 Prozent auf 35.20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Idorsia (-5.96 Prozent auf 5.92 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5.36 Prozent auf 21.90 CHF), ASMALLWORLD (-4.76 Prozent auf 0.60 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4.02 Prozent auf 12.42 CHF) und ams-OSRAM (-3.32 Prozent auf 18.93 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’189’825 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 313.774 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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