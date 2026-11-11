Schwacher Handel: SPI zeigt sich am Mittag schwächer

Um 12:06 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.17 Prozent leichter bei 21’108.40 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.655 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.175 Prozent auf 21’181.24 Punkte an der Kurstafel, nach 21’144.31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 21’095.86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21’185.46 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1.44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19’542.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’511.96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17’503.42 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 15.71 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 21’271.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 6.61 Prozent auf 1.29 CHF), ams-OSRAM (+ 5.52 Prozent auf 16.63 CHF), Comet (+ 4.48 Prozent auf 317.00 CHF), INFICON (+ 4.09 Prozent auf 162.80 CHF) und Clariant (+ 4.04 Prozent auf 11.08 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Addex Therapeutics (-6.48 Prozent auf 0.02 CHF), Alcon (-5.79 Prozent auf 58.30 CHF), SHL Telemedicine (-5.14 Prozent auf 1.02 CHF), Curatis (-4.62 Prozent auf 16.50 CHF) und WISeQey (-4.56 Prozent auf 6.69 USD).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Alcon-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 959’944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 353.493 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch