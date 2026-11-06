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SPI im Blick 06.11.2026 09:28:19

Schwacher Handel: SPI verliert zum Start

Schwacher Handel: SPI verliert zum Start

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Der SPI gibt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 1.56 Prozent auf 20’757.23 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.681 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1.72 Prozent leichter bei 20’722.28 Punkten in den Freitagshandel, nach 21’085.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’715.74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’757.23 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0.124 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19’562.45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der SPI mit 20’445.85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der SPI auf 16’989.38 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.79 Prozent aufwärts. Bei 21’271.96 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 6.00 Prozent auf 0.14 CHF), Zehnder A (+ 1.65 Prozent auf 74.00 CHF), Autoneum (+ 0.95 Prozent auf 127.40 CHF), Arbonia (+ 0.93 Prozent auf 3.78 CHF) und Glarner Kantonalbank (+ 0.74 Prozent auf 27.20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Kudelski (-6.45 Prozent auf 1.31 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), Adval Tech (-4.48 Prozent auf 42.60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4.21 Prozent auf 50.00 CHF) und WISeQey (-3.98 Prozent auf 6.52 USD).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 995’148 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 349.317 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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