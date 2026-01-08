Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SIX-Handel im Fokus 08.01.2026 12:26:17

Schwacher Handel: SPI legt den Rückwärtsgang ein

Der SPI bewegt sich aktuell kaum.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.19 Prozent leichter bei 18’350.21 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.359 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.014 Prozent tiefer bei 18’381.81 Punkten, nach 18’384.45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 18’409.07 Punkte, das Tagestief hingegen 18’335.28 Zähler.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 1.02 Prozent zu. Der SPI wies vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Wert von 17’833.09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, stand der SPI bei 17’419.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bewegte sich der SPI bei 15’830.35 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 8.20 Prozent auf 0.06 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 7.35 Prozent auf 13.14 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 5.41 Prozent auf 56.50 CHF), Implenia (+ 4.89 Prozent auf 81.50 CHF) und MCH (+ 4.31 Prozent auf 3.87 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ASMALLWORLD (-7.80 Prozent auf 0.65 CHF), Adecco SA (-6.47 Prozent auf 22.56 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6.25 Prozent auf 0.15 CHF), ams-OSRAM (-6.17 Prozent auf 8.21 CHF) und Logitech (-5.90 Prozent auf 75.64 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 915’864 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 287.984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Evolva-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 79.95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

