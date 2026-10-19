Schwacher Handel: SPI fällt zurück

Am Montag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.36 Prozent schwächer bei 20’215.90 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.550 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.395 Prozent schwächer bei 20’208.76 Punkten, nach 20’288.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20’167.52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’233.94 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 19’514.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 20’156.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 17’361.83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.82 Prozent aufwärts. Bei 20’636.94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Adval Tech (+ 8.13 Prozent auf 45.20 CHF), ASMALLWORLD (+ 6.06 Prozent auf 1.05 CHF), ALSO (+ 5.38 Prozent auf 215.50 CHF), ams-OSRAM (+ 4.26 Prozent auf 18.59 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 2.73 Prozent auf 226.00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen MindMaze Therapeutics (-4.61 Prozent auf 0.14 CHF), BioVersys (-3.94 Prozent auf 24.40 CHF), Xlife Sciences (-3.83 Prozent auf 9.04 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3.56 Prozent auf 4.34 CHF) und Varia US Properties (-3.33 Prozent auf 11.60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’598’887 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 330.912 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 11.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch