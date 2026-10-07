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SIX-Handel im Blick 07.10.2026 15:58:11

Schwacher Handel: SPI am Nachmittag in Rot

Schwacher Handel: SPI am Nachmittag in Rot

Der SPI notiert am dritten Tag der Woche im Minus.

Roche
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Am Mittwoch steht der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.43 Prozent im Minus bei 19’477.68 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.412 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.265 Prozent leichter bei 19’510.67 Punkten, nach 19’562.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’474.11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’613.89 Zählern.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0.155 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’066.71 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 20’202.92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der SPI bei 17’263.63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.77 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 6.63 Prozent auf 0.07 CHF), Curatis (+ 6.30 Prozent auf 18.55 CHF), Montana Aerospace (+ 3.97 Prozent auf 23.55 CHF), Xlife Sciences (+ 3.59 Prozent auf 9.82 CHF) und BioVersys (+ 3.46 Prozent auf 26.90 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-7.14 Prozent auf 0.65 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5.66 Prozent auf 17.99 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5.05 Prozent auf 7.33 CHF), Comet (-5.01 Prozent auf 356.40 CHF) und Julius Bär (-4.88 Prozent auf 69.38 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’780’445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 304.828 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11.77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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