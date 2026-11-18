Um 17:58 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.29 Prozent auf 24’257.01 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.649 Prozent auf 24’486.17 Punkte an der Kurstafel, nach 24’328.38 Punkten am Vortag.

Bei 24’538.78 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 24’225.30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 2.40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 26’140.03 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 26’289.71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’432.85 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.40 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Take Two (+ 8.27 Prozent auf 220.80 USD), Americas Car-Mart (+ 7.91 Prozent auf 0.94 USD), Amtech Systems (+ 5.63 Prozent auf 12.00 USD), Akamai (+ 5.62 Prozent auf 89.40 USD) und Ballard Power (+ 5.24 Prozent auf 1.21 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-8.64 Prozent auf 25.49 USD), Century Casinos (-7.65 Prozent auf 0.24 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.20 Prozent auf 90.52 USD), Royal Gold (-5.49 Prozent auf 237.00 USD) und Geospace Technologies (-5.20 Prozent auf 3.28 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 34’797’500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21.98 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch