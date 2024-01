Schwacher Handel: So steht der MDAX aktuell

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.54 Prozent auf 25’415.36 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 241.240 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.346 Prozent auf 25’641.40 Punkte an der Kurstafel, nach 25’552.88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 25’755.32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’414.45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 3.29 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, lag der MDAX-Kurs bei 27’156.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, stand der MDAX bei 24’437.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der MDAX einen Wert von 28’100.07 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 5.30 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27’272.39 Punkten. Bei 25’075.79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.50 Prozent auf 127.30 EUR), Vitesco Technologies (+ 2.37 Prozent auf 84.30 EUR), KION GROUP (+ 2.16 Prozent auf 39.22 EUR), AIXTRON SE (+ 2.16 Prozent auf 35.07 EUR) und United Internet (+ 1.30 Prozent auf 23.30 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen HelloFresh (-5.05 Prozent auf 11.46 EUR), SMA Solar (-4.09 Prozent auf 45.92 EUR), Knorr-Bremse (-3.52 Prozent auf 55.44 EUR), EVOTEC SE (-3.12 Prozent auf 14.12 EUR) und Delivery Hero (-3.08 Prozent auf 21.73 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’286’422 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16.927 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.01 zu Buche schlagen. RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.16 Prozent.

Redaktion finanzen.ch