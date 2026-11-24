Am Dienstag steht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.52 Prozent im Minus bei 6’309.28 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181.704 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.123 Prozent auf 6’349.82 Punkte an der Kurstafel, nach 6’342.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’298.36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’372.55 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der ATX auf 6’270.26 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’617.52 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Wert von 4’887.18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17.89 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7’043.27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Palfinger (+ 1.51 Prozent auf 26.95 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.03 Prozent auf 19.54 EUR), Verbund (+ 1.01 Prozent auf 69.95 EUR), PORR (+ 1.00 Prozent auf 35.40 EUR) und EVN (+ 0.33 Prozent auf 30.60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-4.54 Prozent auf 105.20 EUR), Lenzing (-1.74 Prozent auf 9.58 EUR), Andritz (-1.38 Prozent auf 78.70 EUR), Wienerberger (-1.18 Prozent auf 15.04 EUR) und voestalpine (-1.08 Prozent auf 32.92 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 197’312 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.10 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch