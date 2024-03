Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite aktuell

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.86 Prozent schwächer bei 15’905.73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.801 Prozent leichter bei 16’077.74 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16’207.51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 15’903.48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’087.56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 05.02.2024, bei 15’597.68 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2023, den Stand von 14’229.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Wert von 11’689.01 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7.72 Prozent aufwärts. Bei 16’302.24 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’477.57 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 27.50 Prozent auf 0.08 USD), New York Community Bancorp (+ 16.85 Prozent auf 3.19 USD), 3D Systems (+ 10.10 Prozent auf 4.53 USD), Capitol Federal Financial (+ 5.39 Prozent auf 5.87 USD) und Arundel (+ 5.33 Prozent auf 0.16 CHF). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Compugen (-13.22 Prozent auf 2.56 USD), MicroStrategy (-13.04 Prozent auf 1’160.00 USD), Powell Industries (-10.48 Prozent auf 165.46 USD), Commercial Vehicle Group (-6.91 Prozent auf 6.20 USD) und Microvision (-6.29 Prozent auf 2.09 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 13’248’884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2.847 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 74.51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

