Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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07.10.2026 15:58:11
Schwacher Handel: So entwickelt sich der DAX aktuell
Der DAX notiert am dritten Tag der Woche im Minus.
Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1.46 Prozent leichter bei 25’078.33 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.096 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0.662 Prozent schwächer bei 25’280.67 Punkten, nach 25’449.19 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’347.09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’054.99 Zählern.
DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0.685 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bewegte sich der DAX bei 26’006.53 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’465.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der DAX noch bei 24’385.78 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2.20 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1.63 Prozent auf 26.84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.48 Prozent auf 69.90 EUR), Beiersdorf (+ 1.18 Prozent auf 77.34 EUR), Zalando (+ 1.16 Prozent auf 22.66 EUR) und Scout24 (+ 1.04 Prozent auf 68.25 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Infineon (-6.05 Prozent auf 60.77 EUR), Deutsche Bank (-5.37 Prozent auf 29.72 EUR), Siemens Energy (-3.66 Prozent auf 142.04 EUR), MTU Aero Engines (-2.95 Prozent auf 354.90 EUR) und Commerzbank (-2.82 Prozent auf 38.91 EUR).
Die teuersten Unternehmen im DAX
Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’152’550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213.573 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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