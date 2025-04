Schwacher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 mittags

Um 12:09 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 3.57 Prozent auf 3’977.81 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 4’085.89 Zählern und damit 0.946 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4’124.92 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’967.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’085.89 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 5.58 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, mit 4’694.75 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2025, stand der STOXX 50 bei 4’415.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4’363.56 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Minus von 8.32 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’955.19 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2.01 Prozent auf 43.05 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0.60 Prozent auf 108.10 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.86 Prozent auf 47.90 EUR), Diageo (-0.98 Prozent auf 20.23 GBP) und National Grid (-1.16 Prozent auf 9.80 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Novartis (-6.81 Prozent auf 82.60 CHF), Roche (-6.00 Prozent auf 235.00 CHF), GSK (-5.82 Prozent auf 12.63 GBP), AstraZeneca (-5.79 Prozent auf 97.73 GBP) und BP (-4.90 Prozent auf 3.37 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 16’578’136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 261.082 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

2025 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.47 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch