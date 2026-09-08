Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.16 Prozent schwächer bei 26’464.91 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.081 Prozent höher bei 26’528.57 Punkten, nach 26’506.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’341.17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’542.14 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26’690.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 25’929.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21’798.70 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.90 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Roivant Sciences (+ 20.96 Prozent auf 42.25 USD), AXT (+ 12.48 Prozent auf 69.33 USD), Intel (+ 10.08 Prozent auf 105.46 USD), CIENA (+ 7.96 Prozent auf 346.56 USD) und PDF Solutions (+ 6.64 Prozent auf 48.68 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Amgen (-9.19 Prozent auf 397.04 USD), AmeriServ Financial (-7.91 Prozent auf 4.66 USD), Baiducom (-7.46 Prozent auf 92.05 USD), Expedia (-7.25 Prozent auf 276.44 USD) und Methode Electronics (-6.63 Prozent auf 14.65 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 16’313’011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.776 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch