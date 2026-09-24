Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
24.09.2026 20:03:20
Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags
Der NASDAQ 100 verliert am vierten Tag der Woche an Boden.
Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.22 Prozent schwächer bei 30’403.70 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.804 Prozent tiefer bei 30’225.19 Punkten in den Handel, nach 30’470.29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30’204.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’529.35 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’023.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’220.06 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 24’503.57 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 20.62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’770.63 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Nebius (+ 9.48 Prozent auf 248.09 USD), Rocket Lab (+ 6.31 Prozent auf 74.75 USD), CoreWeave (+ 3.82 Prozent auf 90.22 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.44 Prozent auf 769.70 USD) und Cadence Design Systems (+ 3.06 Prozent auf 318.55 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Arm (-6.21 Prozent auf 311.91 USD), Western Digital (-3.45 Prozent auf 457.35 USD), Sandisk (-3.39 Prozent auf 1’755.00 USD), MercadoLibre (-2.91 Prozent auf 1’746.95 USD) und Intuit (-2.81 Prozent auf 278.74 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’601’706 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4.845 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
24.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger? (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Comcast am 24.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30’478.86
|0.03%
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.