Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.22 Prozent schwächer bei 30’403.70 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.804 Prozent tiefer bei 30’225.19 Punkten in den Handel, nach 30’470.29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30’204.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’529.35 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’023.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’220.06 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 24’503.57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 20.62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’770.63 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Nebius (+ 9.48 Prozent auf 248.09 USD), Rocket Lab (+ 6.31 Prozent auf 74.75 USD), CoreWeave (+ 3.82 Prozent auf 90.22 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.44 Prozent auf 769.70 USD) und Cadence Design Systems (+ 3.06 Prozent auf 318.55 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Arm (-6.21 Prozent auf 311.91 USD), Western Digital (-3.45 Prozent auf 457.35 USD), Sandisk (-3.39 Prozent auf 1’755.00 USD), MercadoLibre (-2.91 Prozent auf 1’746.95 USD) und Intuit (-2.81 Prozent auf 278.74 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’601’706 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4.845 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch