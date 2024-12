Schwacher Handel: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.03 Prozent tiefer bei 43’814.05 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.991 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.231 Prozent auf 43’929.15 Punkte an der Kurstafel, nach 43’828.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 43’951.58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 43’758.20 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 43’444.99 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 41’622.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, einen Wert von 37’305.16 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 16.17 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45’073.63 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell (+ 3.52 Prozent auf 235.63 USD), Boeing (+ 2.85 Prozent auf 174.48 USD), Amazon (+ 1.84 Prozent auf 231.64 USD), Walmart (+ 1.21 Prozent auf 95.39 USD) und Apple (+ 1.21 Prozent auf 251.13 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-3.26 Prozent auf 503.50 USD), Chevron (-2.68 Prozent auf 149.74 USD), Verizon (-2.67 Prozent auf 41.15 USD), NVIDIA (-2.53 Prozent auf 130.85 USD) und IBM (-1.26 Prozent auf 227.91 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 25’731’780 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.570 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.22 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch