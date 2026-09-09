Schwacher Handel: So bewegt sich der Dow Jones am Mittwochmittag

Um 17:57 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.81 Prozent schwächer bei 52’357.78 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.991 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.615 Prozent fester bei 53’110.45 Punkten, nach 52’786.07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52’707.90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52’314.61 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1.42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 54’036.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 50’872.11 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 45’711.34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8.22 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. 45’057.28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 1.52 Prozent auf 212.99 USD), JPMorgan Chase (+ 0.48 Prozent auf 355.22 USD), Cisco (+ 0.31 Prozent auf 109.51 USD), Travelers (+ 0.19 Prozent auf 366.35 USD) und Amgen (-0.05 Prozent auf 392.98 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Nike (-2.68 Prozent auf 37.08 USD), UnitedHealth (-2.52 Prozent auf 390.73 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.47 Prozent auf 327.11 USD), Amazon (-2.15 Prozent auf 251.44 USD) und Procter Gamble (-2.03 Prozent auf 142.63 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’882’159 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.769 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Travelers-Aktie weist mit 10.73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch