Schwacher Handel: So bewegt sich der ATX nachmittags

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.08 Prozent tiefer bei 6’647.21 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 186.025 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.007 Prozent auf 6’653.18 Punkte an der Kurstafel, nach 6’652.73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’673.98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’631.22 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 6’484.89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der ATX bei 5’883.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 4’720.83 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24.21 Prozent aufwärts. 6’780.42 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2.23 Prozent auf 146.80 EUR), OMV (+ 1.91 Prozent auf 64.00 EUR), CA Immobilien (+ 1.44 Prozent auf 24.60 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.11 Prozent auf 18.20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1.06 Prozent auf 28.70 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Österreichische Post (-1.62 Prozent auf 30.30 EUR), BAWAG (-1.31 Prozent auf 180.50 EUR), Wienerberger (-1.29 Prozent auf 21.46 EUR), EVN (-1.21 Prozent auf 28.50 EUR) und Lenzing (-1.05 Prozent auf 23.45 EUR).

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 169’385 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 46.614 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch