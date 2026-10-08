Schwacher Handel: SMI zeigt sich am Mittag leichter

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 1.04 Prozent schwächer bei 13’664.32 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.578 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.644 Prozent auf 13’719.56 Punkte an der Kurstafel, nach 13’808.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’643.74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’720.56 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0.187 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bewegte sich der SMI bei 14’057.61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14’174.35 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der SMI noch bei 12’648.11 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.15 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 0.23 Prozent auf 3’426.00 CHF), Swiss Re (+ 0.14 Prozent auf 143.95 CHF), Nestlé (-0.07 Prozent auf 75.51 CHF), Zurich Insurance (-0.10 Prozent auf 572.40 CHF) und Logitech (-0.31 Prozent auf 84.78 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-3.13 Prozent auf 167.20 CHF), Holcim (-1.85 Prozent auf 62.50 CHF), Sika (-1.76 Prozent auf 170.70 CHF), Sandoz (-1.72 Prozent auf 69.52 CHF) und Roche (-1.67 Prozent auf 354.00 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 741’289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 298.357 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.70 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch