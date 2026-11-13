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Index-Performance im Fokus 13.11.2026 12:26:17

Schwacher Handel: SMI sackt am Mittag ab

Schwacher Handel: SMI sackt am Mittag ab

Das macht der SMI heute.

Am Freitag verliert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.23 Prozent auf 15’115.29 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.730 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.274 Prozent leichter bei 15’107.95 Punkten in den Handel, nach 15’149.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 15’037.34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’130.68 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 2.23 Prozent nach oben. Der SMI stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 13’927.52 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 14’475.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’740.91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.10 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15’200.17 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 0.85 Prozent auf 153.35 CHF), Swiss Life (+ 0.79 Prozent auf 992.60 CHF), Alcon (+ 0.70 Prozent auf 60.70 CHF), Nestlé (+ 0.66 Prozent auf 87.14 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.48 Prozent auf 70.76 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-4.51 Prozent auf 168.20 CHF), Sandoz (-1.27 Prozent auf 85.80 CHF), Logitech (-1.11 Prozent auf 84.06 CHF), Amrize (-1.01 Prozent auf 34.31 CHF) und Sika (-0.88 Prozent auf 192.20 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’389’949 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 346.059 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
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