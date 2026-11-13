SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Fokus
|
13.11.2026 12:26:17
Schwacher Handel: SMI sackt am Mittag ab
Das macht der SMI heute.
Am Freitag verliert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.23 Prozent auf 15’115.29 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.730 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.274 Prozent leichter bei 15’107.95 Punkten in den Handel, nach 15’149.43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 15’037.34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’130.68 Zählern.
SMI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 2.23 Prozent nach oben. Der SMI stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 13’927.52 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 14’475.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’740.91 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.10 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15’200.17 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 0.85 Prozent auf 153.35 CHF), Swiss Life (+ 0.79 Prozent auf 992.60 CHF), Alcon (+ 0.70 Prozent auf 60.70 CHF), Nestlé (+ 0.66 Prozent auf 87.14 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.48 Prozent auf 70.76 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-4.51 Prozent auf 168.20 CHF), Sandoz (-1.27 Prozent auf 85.80 CHF), Logitech (-1.11 Prozent auf 84.06 CHF), Amrize (-1.01 Prozent auf 34.31 CHF) und Sika (-0.88 Prozent auf 192.20 CHF).
SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’389’949 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 346.059 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SMI-Titel
Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|15’106.12
|-0.29%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.