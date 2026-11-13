SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|SMI-Performance im Blick
|
13.11.2026 17:58:12
Schwacher Handel: SMI letztendlich in der Verlustzone
Der SMI zeigte sich heute in Rot.
Am Freitag ging es im SMI via SIX schlussendlich um 0.29 Prozent auf 15’106.12 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.730 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.274 Prozent auf 15’107.95 Punkte an der Kurstafel, nach 15’149.43 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 15’037.34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15’130.68 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 2.16 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 13’927.52 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 14’475.13 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 12’740.91 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.03 Prozent zu. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’200.17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 1.79 Prozent auf 61.36 CHF), Nestlé (+ 1.33 Prozent auf 87.72 CHF), Swiss Life (+ 0.93 Prozent auf 994.00 CHF), Zurich Insurance (+ 0.71 Prozent auf 655.40 CHF) und Swiss Re (+ 0.66 Prozent auf 153.05 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Richemont (-3.80 Prozent auf 169.45 CHF), Sandoz (-2.65 Prozent auf 84.60 CHF), Galderma (-1.54 Prozent auf 191.40 CHF), Sika (-1.01 Prozent auf 191.95 CHF) und Holcim (-0.96 Prozent auf 74.56 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 3’322’174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 346.059 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6.99 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|15’106.12
|-0.29%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.