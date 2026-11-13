Schwacher Handel: SMI letztendlich in der Verlustzone

Am Freitag ging es im SMI via SIX schlussendlich um 0.29 Prozent auf 15’106.12 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.730 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.274 Prozent auf 15’107.95 Punkte an der Kurstafel, nach 15’149.43 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 15’037.34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15’130.68 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 2.16 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 13’927.52 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 14’475.13 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 12’740.91 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.03 Prozent zu. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’200.17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 1.79 Prozent auf 61.36 CHF), Nestlé (+ 1.33 Prozent auf 87.72 CHF), Swiss Life (+ 0.93 Prozent auf 994.00 CHF), Zurich Insurance (+ 0.71 Prozent auf 655.40 CHF) und Swiss Re (+ 0.66 Prozent auf 153.05 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Richemont (-3.80 Prozent auf 169.45 CHF), Sandoz (-2.65 Prozent auf 84.60 CHF), Galderma (-1.54 Prozent auf 191.40 CHF), Sika (-1.01 Prozent auf 191.95 CHF) und Holcim (-0.96 Prozent auf 74.56 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 3’322’174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 346.059 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6.99 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch