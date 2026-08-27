Schwacher Handel: SMI legt den Rückwärtsgang ein

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.72 Prozent leichter bei 14’437.73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.677 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.669 Prozent tiefer bei 14’445.61 Punkten in den Handel, nach 14’542.90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14’459.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’386.43 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0.076 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14’421.97 Punkten auf. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 27.05.2026, mit 13’627.41 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’207.12 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.99 Prozent zu. Bei 14’669.51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1.01 Prozent auf 743.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.83 Prozent auf 80.36 CHF), Richemont (+ 0.08 Prozent auf 191.15 CHF), Lonza (-0.10 Prozent auf 587.20 CHF) und Roche (-0.57 Prozent auf 366.20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Givaudan (-3.17 Prozent auf 3’266.00 CHF), Kühne + Nagel International (-2.49 Prozent auf 215.40 CHF), Logitech (-1.68 Prozent auf 78.60 CHF), Holcim (-1.54 Prozent auf 72.66 CHF) und Nestlé (-1.41 Prozent auf 78.74 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’314’002 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 316.756 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.19 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch