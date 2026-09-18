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SMI-Entwicklung 18.09.2026 09:28:17

Schwacher Handel: SMI fällt zum Start zurück

Schwacher Handel: SMI fällt zum Start zurück

Der SMI verliert am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.15 Prozent leichter bei 13’926.38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.588 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.330 Prozent auf 13’901.32 Punkte an der Kurstafel, nach 13’947.31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’890.76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’929.83 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0.689 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 14’320.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13’765.83 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 12’049.13 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 0.75 Prozent auf 53.84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.68 Prozent auf 80.06 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.60 Prozent auf 217.80 CHF), Lonza (+ 0.55 Prozent auf 548.00 CHF) und Roche (+ 0.47 Prozent auf 362.90 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swisscom (-1.64 Prozent auf 660.50 CHF), Nestlé (-1.29 Prozent auf 77.32 CHF), Zurich Insurance (-0.99 Prozent auf 601.60 CHF), Amrize (-0.94 Prozent auf 31.52 CHF) und Swiss Life (-0.68 Prozent auf 929.20 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3’623’654 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304.649 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.37 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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