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SLI-Kursverlauf 09.09.2026 17:58:17

Schwacher Handel: SLI zeigt sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel: SLI zeigt sich letztendlich schwächer

Der SLI verzeichnete am Mittwochabend Verluste.

Nestlé
78.34 CHF -2.91%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich stand im SIX-Handel ein Minus von 1.77 Prozent auf 2’225.62 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor ging der SLI 0.612 Prozent tiefer bei 2’251.87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2’265.74 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2’224.38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’255.28 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 2.29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 2’336.65 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Stand von 2’137.72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der SLI bei 2’018.93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.47 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lindt (+ 0.95 Prozent auf 8’520.00 CHF), Logitech (+ 0.28 Prozent auf 79.66 CHF), Alcon (+ 0.14 Prozent auf 55.90 CHF), Novartis (-0.13 Prozent auf 111.66 CHF) und Straumann (-0.43 Prozent auf 93.18 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-4.66 Prozent auf 175.10 CHF), Galderma (-4.46 Prozent auf 155.45 CHF), Nestlé (-3.31 Prozent auf 77.73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.28 Prozent auf 78.32 CHF) und Lonza (-3.24 Prozent auf 538.00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3’481’093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 299.001 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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