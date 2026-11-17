Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.29 Prozent leichter bei 2’424.77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.341 Prozent auf 2’423.48 Punkte an der Kurstafel, nach 2’431.78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’422.83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’425.34 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 2’306.78 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 17.08.2026, einen Wert von 2’304.26 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 2’038.21 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.73 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’443.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 1.29 Prozent auf 176.20 CHF), Lindt (+ 0.23 Prozent auf 8’600.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.00 Prozent auf 234.40 CHF), Sandoz (+ 0.00 Prozent auf 84.60 CHF) und Schindler (-0.06 Prozent auf 308.80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Partners Group (-1.65 Prozent auf 645.60 CHF), UBS (-1.29 Prozent auf 39.89 CHF), Swiss Life (-1.07 Prozent auf 983.20 CHF), Holcim (-0.85 Prozent auf 74.60 CHF) und Julius Bär (-0.84 Prozent auf 70.50 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 152’386 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 348.470 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch