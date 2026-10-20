Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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20.10.2026 09:28:14
Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer
Der SLI notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.
Der SLI sinkt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.17 Prozent auf 2’302.41 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.130 Prozent tiefer bei 2’303.32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’306.32 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2’305.80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2’301.13 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2’215.38 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 2’282.80 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 20.10.2025, mit 2’039.28 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.04 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 1.72 Prozent auf 55.50 CHF), Roche (+ 1.16 Prozent auf 384.50 CHF), Novartis (+ 0.90 Prozent auf 125.32 CHF), Nestlé (+ 0.73 Prozent auf 83.15 CHF) und Straumann (+ 0.69 Prozent auf 93.60 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5.01 Prozent auf 70.96 CHF), VAT (-2.68 Prozent auf 603.00 CHF), Julius Bär (-0.94 Prozent auf 69.34 CHF), UBS (-0.59 Prozent auf 38.85 CHF) und Holcim (-0.46 Prozent auf 64.42 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 413’993 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 325.386 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.78 erwartet. Mit 7.44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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