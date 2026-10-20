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Index im Blick 20.10.2026 09:28:14

Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer

Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer

Der SLI notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Roche
385.41 CHF 1.68%
Kaufen Verkaufen

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.17 Prozent auf 2’302.41 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.130 Prozent tiefer bei 2’303.32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’306.32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2’305.80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2’301.13 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2’215.38 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 2’282.80 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 20.10.2025, mit 2’039.28 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.04 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 1.72 Prozent auf 55.50 CHF), Roche (+ 1.16 Prozent auf 384.50 CHF), Novartis (+ 0.90 Prozent auf 125.32 CHF), Nestlé (+ 0.73 Prozent auf 83.15 CHF) und Straumann (+ 0.69 Prozent auf 93.60 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5.01 Prozent auf 70.96 CHF), VAT (-2.68 Prozent auf 603.00 CHF), Julius Bär (-0.94 Prozent auf 69.34 CHF), UBS (-0.59 Prozent auf 38.85 CHF) und Holcim (-0.46 Prozent auf 64.42 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 413’993 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 325.386 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.78 erwartet. Mit 7.44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3724 16.06.2028 161356791
Long 12.4462 16.06.2028 157231683
Long 647.2 19.03.2027 158463789
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.1086 18.06.2027 157230588
Short 12.4462 19.03.2027 155830631
Short 641.4 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2067 12.31 154364879
Long 11.6618 6.91 153596068
Long 25.656 2.29 161118982
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9717 10.22 160676096
Short 9.7182 6.29 161357126
Short 16.4462 2.27 161357125
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.93 146215911
Long 8 -12.50 147182342
Long 12 -8.25 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

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12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
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Short 15’218.95 13.95 SS9BDU
Short 15’788.74 8.99 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’350.59 20.10.2026 10:38:41
Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
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Long 12’840.43 8.94 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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