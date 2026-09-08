ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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08.09.2026 15:58:17
Schwacher Handel: SLI notiert am Nachmittag im Minus
Der SLI verzeichnet am zweiten Tag der Woche Verluste.
Am Dienstag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.79 Prozent schwächer bei 2’264.86 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.594 Prozent tiefer bei 2’269.26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’282.83 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’292.53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’263.11 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SLI mit 2’336.65 Punkten gehandelt. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 2’131.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’023.72 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.29 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.
SLI-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Galderma (+ 3.92 Prozent auf 164.55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.82 Prozent auf 80.44 CHF), Swisscom (+ 1.81) Prozent auf 645.50 CHF), Nestlé (+ 1.54 Prozent auf 79.97 CHF) und SGS SA (+ 1.25 Prozent auf 92.32 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Novartis (-10.09 Prozent auf 112.80 CHF), Amrize (-2.20 Prozent auf 34.74 CHF), Alcon (-1.72 Prozent auf 55.98 CHF), Holcim (-1.44 Prozent auf 72.68 CHF) und Zurich Insurance (-1.21 Prozent auf 589.80 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5’417’007 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 301.780 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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