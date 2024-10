Schwacher Handel: SLI fällt zurück

Am Dienstag sinkt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0.16 Prozent auf 2’005.65 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.214 Prozent auf 2’013.15 Punkte an der Kurstafel, nach 2’008.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2’003.18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’013.90 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, mit 1’959.99 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, lag der SLI-Kurs bei 1’985.46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Wert von 1’702.29 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 13.73 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’023.54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’742.94 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 2.23 Prozent auf 76.98 CHF), Alcon (+ 1.17 Prozent auf 84.54 CHF), ams-OSRAM (+ 1.07 Prozent auf 10.36 CHF), Swisscom (+ 0.81 Prozent auf 561.50 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.42 Prozent auf 524.00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sandoz (-3.75 Prozent auf 36.95 CHF), VAT (-1.78 Prozent auf 413.80 CHF), Julius Bär (-1.59 Prozent auf 53.16 CHF), Richemont (-1.11 Prozent auf 129.40 CHF) und Straumann (-0.76 Prozent auf 130.50 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 2’784’436 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229.833 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch