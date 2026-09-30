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Kursverlauf 30.09.2026 12:26:34

Schwacher Handel: SLI am Mittwochmittag leichter

Schwacher Handel: SLI am Mittwochmittag leichter

Heute legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

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Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.08 Prozent leichter bei 2’246.07 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.491 Prozent auf 2’258.85 Punkte an der Kurstafel, nach 2’247.81 Punkten am Vortag.

Bei 2’245.94 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’267.96 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0.499 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der SLI bei 2’312.04 Punkten. Der SLI bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 2’274.15 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der SLI einen Stand von 1’978.93 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.42 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1.82 Prozent auf 604.20 CHF), Amrize (+ 0.96 Prozent auf 31.53 CHF), Galderma (+ 0.75 Prozent auf 167.10 CHF), Swisscom (+ 0.47 Prozent auf 640.50 CHF) und VAT (+ 0.44 Prozent auf 682.80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Kühne + Nagel International (-1.86 Prozent auf 221.50 CHF), Schindler (-1.06 Prozent auf 261.20 CHF), Julius Bär (-0.86 Prozent auf 76.10 CHF), Lindt (-0.77 Prozent auf 7’745.00 CHF) und Swiss Life (-0.75 Prozent auf 902.20 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’248’579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 298.935 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.63 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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