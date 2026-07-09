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SLI-Kursentwicklung 09.07.2026 12:26:18

Schwacher Handel: SLI am Mittag leichter

Schwacher Handel: SLI am Mittag leichter

Beim SLI stehen die Signale am Donnerstagmittag auf Stabilisierung.

VAT
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Am Donnerstag gibt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0.01 Prozent auf 2’267.88 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.419 Prozent auf 2’277.66 Punkte an der Kurstafel, nach 2’268.15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’263.83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’277.87 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 2.06 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2’137.72 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Stand von 2’101.32 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 1’976.84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.43 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’321.54 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 3.04 Prozent auf 670.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.62 Prozent auf 84.52 CHF), Logitech (+ 2.23) Prozent auf 79.78 CHF), UBS (+ 1.36 Prozent auf 41.66 CHF) und Richemont (+ 1.02 Prozent auf 182.70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Lindt (-1.46 Prozent auf 9’445.00 CHF), Partners Group (-1.39 Prozent auf 654.20 CHF), Nestlé (-1.28 Prozent auf 83.03 CHF), Novartis (-0.92 Prozent auf 124.74 CHF) und Sonova (-0.85 Prozent auf 199.30 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 758’188 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 292.900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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