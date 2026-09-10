Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’760 -0.3%  SPI 19’426 -0.4%  Dow 52’091 -0.6%  DAX 25’420 -0.6%  Euro 0.9431 0.1%  EStoxx50 6’270 -0.7%  Gold 4’360 -0.9%  Bitcoin 62’505 -1.3%  Dollar 0.8118 0.3%  Öl 104.9 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Energie-Infrastruktur: RWE schlägt Alarm beim Netzschutz in Deutschland - Aktie tiefer
Givaudan-Aktie schwächer: Entwicklungszentrum für Düfte in Casablanca eröffnet
DSM-Firmenich-Aktie fällt: Inge Massen-Biemans wird Nachhaltigkeitschefin
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
Partners Group-Aktie tiefer: Neues Büro in Stockholm eröffnet
Suche...
Plus500 Depot

Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 10.09.2026 12:26:19

Schwacher Handel: SLI am Donnerstagmittag leichter

Schwacher Handel: SLI am Donnerstagmittag leichter

So bewegt sich der SLI am Donnerstagmittag.

Swiss Re
136.45 CHF 1.82%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0.02 Prozent auf 2’225.23 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.156 Prozent auf 2’229.10 Punkte an der Kurstafel, nach 2’225.62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2’217.72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’232.49 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2.31 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Wert von 2’343.60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2’151.25 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 2’008.39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.45 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1.53 Prozent auf 136.40 CHF), Novartis (+ 1.47 Prozent auf 113.30 CHF), Julius Bär (+ 1.05 Prozent auf 74.92 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.81 Prozent auf 212.50 CHF) und Holcim (+ 0.78 Prozent auf 72.10 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Alcon (-1.68 Prozent auf 54.96 CHF), Sandoz (-1.53 Prozent auf 66.72 CHF), Richemont (-1.37 Prozent auf 172.70 CHF), UBS (-1.01 Prozent auf 44.12 CHF) und Roche (-0.89 Prozent auf 344.60 CHF).

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’028’567 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 296.223 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.23 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4655 15.12.2028 151874136
Long 12.3714 17.12.2027 141613006
Long 433 18.09.2026 150612626
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.0451 19.03.2027 159436227
Short 866 18.12.2026 146216180
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.157 12.82 155269226
Long 12.0451 6.88 158245096
Long 27.1016 2.15 159012667
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.928 12.34 151874709
Short 8.5743 9.60 152125364
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -37.95 129024514
Long 10 -9.82 123630198
Long 12 -15.80 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten