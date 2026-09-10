Schwacher Handel: SLI am Donnerstagmittag leichter

Um 12:08 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0.02 Prozent auf 2’225.23 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.156 Prozent auf 2’229.10 Punkte an der Kurstafel, nach 2’225.62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2’217.72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’232.49 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2.31 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Wert von 2’343.60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2’151.25 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 2’008.39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.45 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1.53 Prozent auf 136.40 CHF), Novartis (+ 1.47 Prozent auf 113.30 CHF), Julius Bär (+ 1.05 Prozent auf 74.92 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.81 Prozent auf 212.50 CHF) und Holcim (+ 0.78 Prozent auf 72.10 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Alcon (-1.68 Prozent auf 54.96 CHF), Sandoz (-1.53 Prozent auf 66.72 CHF), Richemont (-1.37 Prozent auf 172.70 CHF), UBS (-1.01 Prozent auf 44.12 CHF) und Roche (-0.89 Prozent auf 344.60 CHF).

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’028’567 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 296.223 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.23 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch